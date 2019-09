Wéér een overwinning voor Ferrari, maar wéér met een misnoegde rijder. Charles Leclerc kon het in Singapore maar moeilijk verkroppen dat Sebastian Vettel de winnende strategie kreeg: “Dit is unfair, dit moeten ze me nog eens uitleggen.” Voor Ferrari is dit de derde zege op rij, maar voor Vettel was het ruim een jaar geleden dat hij nog een Grand Prix had gewonnen.