Tsjechische Katerina Nash wint in Waterloo en is de nieuwe leidster in de Wereldbeker veldrijden

Katerina Nash heeft zondag in het Amerikaanse Waterloo (Iowa) de tweede manche in de Wereldbeker veldrijden gewonnen. De 41-jarige Tsjechische haalde het in de regen na een mooi kabinetstukje. De Zwitserse Jolanda Neff finishte als tweede op 19 seconden, de Britse Evie Richards legde beslag op de laatste podiumplaats.