In Kleine-Brogel was het vandaag 28,5 graden, maar nu “hopen op paar maanden regen”

Regio

Met 26 graden in Ukkel was de eerste herfstdag de warmste in 30 jaar. In Kleine-Brogel werd om 15.10 uur zelfs 28,49 graden opgemeten. Maar daarmee is het mooie weer voorbij: de komende week wordt win...

Lees verder