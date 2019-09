Ouders van ernstig zieke peuter Mathis hopen zoontje te redden met sms-actie

De geldinzameling voor Mathis Geens uit Booischot (Heist-op-den-Berg) gaat ook steun via sms’jes zoeken. Daarmee treden de ouders in de voetsporen van de succesvolle crowdfunding voor Pia.

De familie van Pia haalde bijna 2 miljoen euro op via een indrukwekkende sms-actie. De familie van de zeventien maanden oude Mathis Geens is intussen nog steeds op zoek naar 182.000 euro voor een levensreddende immuuntherapie die definitief komaf moet maken met een neuroblastoom aan de bijnier.

Op dit moment (zondagnamiddag) is er al meer dan 50.000 euro ingezameld. “Dat bedrag hebben we bijeengehaald via een inzameling via Facebook en via tal van andere acties”, zegt mama Annick Tielemans.

De familie zei heel tevreden te zijn met de respons, maar het beoogde bedrag van 182.000 euro blijft toch nog veraf. “Het Belgisch KinderKanker Steunfonds heeft nu ook een sms-actie op poten gezet voor ons. We zijn uiteraard blij met elke actie. Hopelijk komt er nog wat extra binnen op die manier. Het is natuurlijk heel makkelijk om via sms te doneren.”

De actie heet ‘Steun Kanjer Mathis’. Er wordt gevraagd om ‘Mathis’ te sms’en naar het nummer 6045. Elke sms brengt 2 euro op, net als bij Pia. De crowdfunding via sms is pas dit weekend opgestart. “We hebben nog geen precies zicht op de resultaten, maar er lijken best wel wat sms’en binnen te komen. Als ooit blijkt dat er geld over is, dan kunnen ze er bij het KinderKanker Steunfonds nog andere kinderen mee helpen”, zegt Annick.

Foto: RR