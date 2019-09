Berchem alweer opgeschrikt door granaatinslag

In Berchem is zaterdag alweer een granaat gegooid. Dat bevestigt de lokale politie van Antwerpen na een bericht van ATV.

De granaat ontplofte ‘s ochtends vroeg aan de gevel van een huis in de Deken de Winterstraat, vlak bij de Fruithoflaan. Pas ‘s middags werd melding gemaakt van een poging inbraak omdat het glas in de voordeur van een van de woningen verbrijzeld was.

In het huis woont een familie met drie kinderen. “Wij kennende buren al jaren, sinds dat ze hier het huis hebben gekocht”, vertelt een buurvrouw. “Het zijn fantastische mensen, wij komen daar heel goed mee om, al jaar en dag.”

De federale gerechtelijke politie en het labo kwamen ter plaatse voor sporenonderzoek. Het parket voert nu een onderzoek naar “vernieling door een ontploffingstuig”.

Eind juli ontploften in de Marsstraat in Berchem ook al twee granaten.