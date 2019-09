In het zeventiende seizoen van ‘De Slimste Mens’, dat op maandag 14 oktober van start gaat, doet Erik Van Looy beroep op vijfentwintig juryleden. Margriet Hermans en Geert Hoste zijn de opvallendste nieuwkomers.

Met de vernieuwde app - vanaf maandag in Play Store en Apple Store - kan u zelf deelnemen aan ‘De Slimste Mens Ter Wereld’. Zit niet in het thuispakket: conferencier Geert Hoste, die in 2016 afscheid ...