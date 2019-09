Dag van de waarheid voor Thomas Cook, maar wat als je een reis geboekt hebt met de touroperator?

Indien Thomas Cook er niet in slaagt om 200 miljoen pond (omgerekend 226 miljoen euro) te vinden, moet het een faillissement aanvragen. De oudste touroperator ter wereld moet dan alle activiteiten stoppen, de reisagentschappen sluiten en ook alle vliegtuigen aan de grond houden. Momenteel zouden er zo’n 10.000 landgenoten op reis zijn met Thomas Cook België, hoe raken zij terug thuis als het doek valt over de touroperator? En vallen de reisplannen in duigen voor wie nog moet vertrekken?