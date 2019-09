Belgisch talent Barry Baltus gaat volgend seizoen in de Moto3 rijden: “Hiervoor heb ik heel mijn leven gewerkt”

De vijftienjarige motorrijder Barry Baltus zal volgend seizoen voor de Duitse renstal PrüstelGP op een KTM aantreden in de Moto3. Dat maakte zijn management zondag bekend.

Baltus rijdt dit seizoen in het WK Moto3 voor junioren, waarin hij de tweede plek bezet, en de Red Bull Rookies Cup. In 2020 maakt hij de overstap naar de Moto3, het derde niveau in de motorsport na de MotoGP en Moto2. In het team PrüstelGP wordt het Brussels talent ploeggenoot van de achttienjarige Zwitser Jason Dupasquier.

“Ik ben heel tevreden over de kans die ik krijg. Ik treed aan in het WK, dat is een droom die uitkomt. Hiervoor heb ik heel mijn leven gewerkt”, reageerde een geëmotioneerde Baltus.