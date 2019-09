Fietsers bezetten Evence Coppéelaan

Genk - De Evence Coppéelaan in Genk werd zondag voor één keer niet beheerst door Koning Auto. Op Autoloze Zondag palmden honderden fietsers en wandelaars met een brede glimlach de (volgens sommigen veel te) brede steenweg in.

Vanaf de ‘Place Misère’ in het centrum tot aan de doorsteek naar de Vennestraat, een dikke kilometer verderop, vonden op deze Autoloze Zondag op tal van plekken activiteiten plaats. Je kon een rondje wagen op gekke fietsen, er werd salsa gedanst, je kon deelnemen aan volksspelen, je kon de gevaren van de dode hoek in een vrachtwagen bestuderen, je fiets laten opknappen door de experts van het Fietspunt, je fiets oppimpen bij de Fietsersbond, genieten van een glas op het terras bij de Villa Basta-deejays, genieten van de turnkunstjes van Desem-Harop en nog veel meer. Het was heerlijk om midden op de brede steenweg te fietsen en te wandelen.

Europalaan

Uiteindelijk daagden vele honderden fietsers en voetgangers op. Zij maakten een statement door de Evence Coppéelaan voor één dag op plezante wijze in een traag en veilig deken te hullen. Volgend jaar een dubbel zo straf signaal en de Europalaan in het stadscentrum die voor één dag lamgelegd wordt?