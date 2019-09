Het filmpje van de Britse toerist Luke Thorpe, die in Bulgarije terechtkwam in een wel zeer bouwvallig hotel van Thomas Cook, ging de voorbije dagen viraal. Ook Raf Meeus (36) uit Geel en Annick De Cuyper (45) uit Deurne boekten er samen met elf reisgenoten een vakantie. “Het was vreselijk”, zeggen ze. “Een bouwwerf. En de kaas lag van ’s morgens tot ’s avonds beschimmeld in het buffet.”