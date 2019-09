Pascal Ackermann is overtuigend de snelste in Gooikse Pijl, Matteo Trentin wint in Italië

Pascal Ackermann (BORA - hansgrohe) heeft zondag de 16e editie van de Gooikse Pijl (cat. 1.1) gewonnen. Na 198 kilometer was de 25-jarige Duitser in een massasprint de Italiaan Alberto Dainese en Timothy Dupont te snel af. Zaterdag moest Ackermann nog genoegen nemen met de tweede plaats in de Primus Classic in Haacht. Daar was hij ook de snelste van het peloton, maar kwam hij net te laat om Edward Theuns bij de lurven te grijpen. Matteo Trentin won in Italië de Trofeo Matteotti.

Na 20 kilometer vormde zich in Gooik een kopgroep van vijftien. Voor de Zwitser Ruben Eggenberg ging het te snel en Alex Colman moest door pech de vluchters laten gaan. Het waren vooral de renners van Corendon-Circus die het tempo in het peloton bepaalden en de kloof reduceerden naar 1 minuut. Met uitzondering van Jonas Koch, Michael Schwarzmann, Tom Devriendt en Tom Van Asbroeck werd in de derde ronde iedereen weer tot de orde geroepen. Ook het resterende viertal zong het niet lang meer uit.

Na 65 kilometer koers gingen Gianni Marchand, Sjoerd Bax, Alex Paton, Daire Feeley, Olav Hjemsaeter en Iver Skaarseth hun kans. Jérôme Baugnies en Guillame Seye overbrugden de kloof, maar op 50 kilometer van de finish waren ook zij eraan voor de moeite. Reto Müller, Lasse Norman Hansen, Bjorn Tore Hoem en Torstein Traeen waren de nieuwe aanvalslustigen. Zij begonnen aan de voorlaatste ronde met een voorsprong van 40 seconden op Preben Van Hecke en Pascal Eenkhoorn. Het peloton, met in de voorwacht de renners van BORA - hansgrohe, volgde op 1 minuut.

Drie leiders, Müller was gelost, sneden de slotronde aan met een voorsprong van anderhalve minuut op een gegroepeerd peloton, dat naderde met rasse schreden. Norman Hansen spartelde nog even tegen, maar op drie kilometer van de finish smolt alles samen. In de daaropvolgende massasprint was Ackermann duidelijk de beste. De Duitser boekte zijn elfde zege van het seizoen en volgt Jordi Meeus op de erelijst op. .

Matteo Trentin wint Trofeo Matteotti

De 30-jarige Matteo Trentin (Italiaanse selectie) heeft zondag in eigen land de Trofeo Matteotti (cat. 1.1) gewonnen. Hij haalde het na 195 kilometer in Pescara voor de Costaricaan Andrey Amador en zijn landgenoot Daniel Savini.

De wedstrijd viel al in een beslissende plooi na 45 kilometer toen Matteo Trentin, Andrey Amador, Fabien Doubey, Daniel Savini en Matteo Fabbro een vroege vlucht op touw zetten. De vijf reden een voorsprong van 5 minuten bij elkaar, op een peloton waarin Dimension Data en Neri-Selle Italia-KTM het commando namen.

Heel snel ging het niet, dus stak Astana een handje toe, maar ook dat zou niet volstaan. Op 20 kilometer had het kwintet nog altijd 2:10. In de slotfase probeerden nog enkele renners de oversteek te maken, maar zonder succes. De winnaar zat vooraan en Trentin klaarde de klus in de sprint, goed voor zijn zesde overwinning van het seizoen, met als uitschieter ritwinst in de Tour. Hij volgt op de erelijst Davide Ballerini op. .