Het bezoekje aan Brookfield Zoo in Chicago werd voor Matthew Feilen eentje om niet snel te vergeten. Toen hij zondag aankwam bij de zeeleeuwen, besloot hij enkele foto’s van wat soortgenoten aan het dier te tonen. En daar bleek het opvallend veel interesse voor te hebben. Een minuut lang bleef de zeeleeuw gebiologeerd naar zijn smartphone kijken terwijl Feilen door de afbeeldingen scrolde. Tot verbazing bij enkele kinderen die in zijn buurt stonden: “Dit is zo cool!”