Passagiers staan doodsangsten uit wanneer vliegtuig meer dan acht kilometer naar beneden valt in enkele minuten tijd Video: Twitter

De passagiers op een vlucht vanuit Atlanta richting Fort Lauderdale hebben woensdag de schrik van hun leven beleefd. In amper zeven minuten zakte het toestel van Delta Airlines maar liefst ruim acht kilometer naar beneden. Een noodlanding op Tampa kon erger vermijden.

Volgens de luchtvaartmaatschappij lagen “problemen met de cabinedruk” aan de oorzaak van het probleem. Het resulteerde in veel paniek onder de reizigers. Op Twitter verschenen beelden van zuurstofmaskers die onder het plafond hingen, terwijl de passagiers moesten hopen op een goede afloop. “Veel mensen rond me waren aan het hyperventileren”, verklaarde passagier Harris DeWoskin. “Het waren 60 tot 90 beangstigende seconden waarin we niet wisten wat er aan de hand was.”

Het toestel maakte vervolgens een noodlanding in Tampa, waar iedereen zonder problemen mocht uitstappen. De reizigers konden uiteindelijk met een bus hun reis richting Fort Lauderdale voortzetten met een bus.