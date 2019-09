Een fuif in het Antwerpse Berlaar is zaterdagavond geëindigd met een gewapende overval. Dat bevestigt de lokale politie van Berlaar-Nijlen aan Belga.

De overval gebeurde afgelopen nacht tussen 2 uur en 2.30 uur in zaal Forum in de Dorpsstraat, in het centrum van Berlaar. Daar was een fuif, ...