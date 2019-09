Romelu Lukaku scoorde gisteren in de Milanese derby de 0-2. De Belgische topscorer aller tijden kreeg daarna vragen van de Italiaanse pers en deed dat in zeer goed Italiaans.

De stadsderby beslissen om nadien in goed Italiaans antwoorden te geven aan de pers: zo verover je wel de harten van de Inter-fans. “Mijn band met Antonio Conte is heel sterk”, klonk het in een flashinterview ...