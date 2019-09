Wat hoofdrolspeler Koen De Bouw zélf denkt van de nieuwe fictiereeks ‘Grenslanders’

Koen De Bouw (54) is volop bezig om buiten de landsgrenzen voet aan grond te krijgen. Recent filmde hij in Frankrijk, in november is San Francisco zijn uitvalsbasis. Toch blijft hij om evidente redenen ook volop inzetten op nieuwe rollen in eigen land. “In het buitenland ben ik één van de 5.000 kanshebbers voor een rol. Dan word je veel ontgoocheld.”