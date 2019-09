Vlaamse arts over veroudering: “150 jaar is het 80 van de toekomst”

Kris Verburgh (33) is geen onbesproken spreker. Nadat hij in zijn boek De Voedselzandloper onder meer aardappelen afraadde voor diabetespatiënten en melk verketterde, nam een voedingsdeskundige van de UAntwerpen afstand van zijn werk, “terwijl befaamde Harvard-professoren zoals David Ludwig mijn inzichten ondersteunen”. Als onderzoeker houdt Verburgh zich bezig met veroudering. Of toch: het voorkomen daarvan. Want dat is dankzij verschillende soorten biotechnieken geen sprookje meer. “We staan aan het begin van een revolutie.”