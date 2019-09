Werken Adil en Bilall samen met Will.i.am?

Van een filmster meer of minder kijken Adil El Arbi (31) en Bilall Fallah (33) niet meer op. Maar het regisseursduo hangt dezer dagen ook rond met een van de beroemdste muzikanten ter wereld: Will.i.am van Black Eyed Peas. Het drietal ontmoette elkaar zaterdag in Los Angeles, waar El Arbi en Fallah de laatste hand leggen aan hun Hollywood-debuut Bad boys for life. De foto van het gezelschap doet vermoeden dat Will.i.am meewerkt aan de soundtrack van de film. Het zou na hoofdrolspelers Will Smith en Martin Lawrence alweer een grote naam zijn die El Arbi en Fallah aan boord halen. Later werken de twee ook nog samen met Eddie Murphy, wanneer ze de vierde Beverly Hills Cop-film regisseren.