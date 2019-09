Demi Moore onthult bedgeheimen met Ashton Kutcher in biografie

In de biografie van Demi Moore (56) die volgende week verschijnt, doet de actrice enkele opvallende onthullingen over haar ex-man Ashton Kutcher (41). De twee waren getrouwd van 2005 tot 2013. Door het grote leeftijdsverschil voelde Moore destijds de drang om zich te bewijzen tegenover Kutcher, vertelt ze. “Ik wilde hem laten zien hoe geweldig en leuk ik kon zijn. Dus hadden we geregeld triootjes. Nu heb ik daar spijt van.”