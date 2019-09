Red Dragons stranden in achtste finales na vijfsetter tegen Oekraïne

De Red Dragons (FIVB 12) zijn uitgeschakeld in de achtste finales van het EK volleybal. Na een intense vijfsetter verloren de Belgen zaterdagavond van Oekraïne (FIVB 54) in het Antwerpse Sportpaleis: 22-25, 25-21, 25-14, 18-25 en 10-15. Komende dinsdag (20u30) kijken de Oekraïners Servië (FIVB 10) in de ogen met als inzet de Final Four.