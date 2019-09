KRC Genk zwoegt zich naar 3-1-zege tegen Oostende

Het liep niet van een leien dakje, maar een zwoegend KRC Genk heeft de drie punten thuis gehouden tegen KV Oostende. De landskampioen won met 3-1 dankzij een eigen doelpunt van Ronald Vargas en goals van Paul Onuachu en Sander Berge. Racing krabbelt zo enigszins recht na de nederlaag in Charleroi en de zeperd in Salzburg. Al is het duidelijk dat er voor Mazzu en co nog veel werk aan de winkel is.