Tiener doodgestoken in Marseille

In de Zuid-Franse stad Marseille is zaterdag een tiener doodgestoken (themabeeld) Foto: REPORTERS

In de Zuid-Franse stad Marseille is zaterdag een tiener doodgestoken. De jongeman werd gedood door iemand op de vlucht voor een vechtpartij waarbij een andere minderjarige zaterdagmiddag lichtgewond was geraakt. Dat is vernomen van de brandweer en het parket van Marseille.

“Volgens de eerste elementen van het onderzoek ging het om een gevecht tussen jongeren om een nog onbekend motief”, zei de Franse procureur des konings Xavier Tarabeux.

De brandweer werd rond 15.45 uur opgeroepen voor een jongeman van ongeveer 15 jaar oud die een hartstilstand had nadat hij verschillende steekwonden had gekregen.

Een andere jongeman, lichtgewond aan de rug, werd naar het ziekenhuis gevoerd. Een derde minderjarige die ter plaatse was, was in shock. De vermeende moordenaar wordt gezocht door de politie, zei Tarabeux.

De tragedie vond plaats in het 10e district van Marseille in het district Saint Loup aan de voet van een sociale woning.