Heemkunde Limburg is bezorgd over haar toekomst

Riemst -

Tijdens de jaarlijkse Gouwdag die zaterdag plaatsvond in het wijnkasteel Genoels-Elderen (Riemst) drukte voorzitter Raymond Lambie zijn bezorgdheid uit over de toekomst van de vereniging. “Er is geen uitsluitsel of Heemkunde Limburg vanaf volgend jaar nog kan rekenen op een financiële ondersteuning van de overheid nu Vlaanderen en niet meer de provincie Limburg bevoegd is over erfgoed. De vraag blijft dan ook in welke mate wij onze werking kunnen verderzetten” zei hij bekommerd.