STVV wint voor het eerst in 14 jaar op bezoek bij Charleroi

Van 2005 was het geleden, maar STVV heeft eindelijk nog eens een wedstrijd in de reguliere competitie gewonnen in Charleroi. De Kanaries haalden het met 0-3. Tien minuten voor rust frommelde Yuma Suzuki zijn eerste goal in Truiense loondienst tegen de touwen. Twintig minuten voor tijd verdubbelde Jordan Botaka de voorsprong vanop de strafschopstip na hands van ex-speler Dorian Dessoleil. In de eerste van zeven minuten blessuretijd nam Yohan Boli de laatste twijfels weg. De Kanaries pakken zo 11 op 24 en kunnen met vertrouwen toeleven naar de derby van volgende week tegen KRC Genk.