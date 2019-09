Clown die ex vermoordde en zich urenlang op dak verschanste, overleden in cel

De voor moord aangehouden Kevin L. (32), beter bekend als Clown Tobi, is zaterdag overleden in de gevangenis van Brugge. De Oostendenaar vermoordde in mei vorig jaar zijn ex-vriendin, rozenkweekster Caroline Dombrecht (46). Nadien zwaaide hij urenlang met een vuurwapen op een appartementsgebouw tot hij werd ingerekend. Terwijl hij zijn assisenproces afwachtte, kwam hij in de cel om het leven.