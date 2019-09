Strijbos op Wilvo-motor in Motorcross der Naties

Kevin Strijbos (34) lijkt geen hinder meer te ondervinden van de schouderblessure die hij vorige week in de Grote Prijs van China opliep. De Balenaar is zich al volop aan het voorbereiden op de Motorcross der Naties, die volgend weekend (28-29 september) in Assen plaatsvindt. Opvallend: Strijbos zal in dat WK voor landenteams op een motor van het Wilvo Yamaha Team uitkomen, nadat zijn contract bij JWR Yamaha deze week eenzijdig verbroken werd.