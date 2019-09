Man verdrinkt terwijl hij vriendin ten huwelijk vraagt onder water

Een man uit de Amerikaanse staat Louisiana is verdronken toen hij zijn vriendin onder water ten huwelijk wou vragen tijdens hun vakantie.

Steven Weber Jr. stierf deze week toen hij zijn vriendin Kenesha Antoine onder water ten huwelijk vroeg tijdens hun reis in Tanzania. Zij postte het verhaal van het tragische incident vrijdag op Facebook, samen met enkele foto’s en video’s van het huwelijksaanzoek.

“Er zijn niet genoeg woorden om de mooie ziel van Steven Weber Jr. te eren”, schrijft ze. “Je was een lichtpunt voor iedereen die je tegenkwam. Je bent nooit meer uit dat diepe water gekomen dus je hebt mijn antwoord nooit kunnen horen: “Ja! Ja! Een miljoen keer ja, ik wil met je trouwen!” We hebben elkaar nooit meer kunnen omhelzen en we hebben het begin van de rest van onze levens samen niet kunnen vieren. De beste dag van onze levens is de slechtste geworden door de wreedst mogelijke twist van het lot. Ik zal onze liefde altijd bij ons dragen. Ik hou zo veel van jou, voor altijd.”

Op de videobeelden is te zien hoe Steven een briefje toonde vanuit het zwembad, om nadien een doosje met een ring boven te halen. Pas daarna zou het fout gelopen zijn. Het is momenteel niet duidelijk hoe het incident is kunnen gebeuren.