Max Verstappen start zondag (14.10 uur) vanop de tweede startrij in de GP van Singapore. Op het Marina Bay Circuit bleef hij steken op de vierde kwalificatietijd , en dat was onder zijn verwachtingen.

“We komen hier om te winnen en de auto voelde goed aan, maar we hadden niet genoeg grip. Zodra ik sneller wilde gaan, begon ik te glijden. Het is lastig te zeggen waar het precies aan ligt, maar we kwamen ...