Heusden-Zolder/HasseltWerk van de Hasseltse kunstenares-fotografe Malou Swinnen (74) is op twee plaatsen te zien in Limburg. In cultuurcentrum Hasselt opent zondag de tentoonstelling ‘La cara del tango’, of ‘Het gelaat van de tango’. En in CC Muze in Heusden-Zolder loopt de expo ‘le double regard’ waarin Swinnen portretten toont van vrouwen geboren uit ouders met twee verschillende etnische achtergronden. “De nieuwe gezichten van België.”