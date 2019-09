Journaliste trekt galajurk te haastig aan: collega’s wijzen haar op gênant foutje

Een Australische politieke journaliste was woensdag uitgenodigd op een jaarlijkse galabal en had zich piekfijn uitgedost voor die gelegenheid. Ze kleedde zich alleen ietwat te haastig en nonchalant aan, waardoor ze een detail over het hoofd zag. Dat gênant foutje had ze pas “halverwege de avond” door, maar het was te laat: ze was intussen al talloze keren gefotografeerd. De blunder was haar collega’s op de redactie niet ontgaan, dus vonden ze er niks beter op dan er een item aan te wijden tijdens de nieuwsuitzending op het Australische 9NEWS.