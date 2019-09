Groeiende trend op sociale media veroorzaakt ophef: “Ben je gek?”

Het is stilaan een groeiende trend: toeristen die op sociale media beelden delen waarop ze zeesterren vasthouden. Mooi, vinden ze zelf, tot ze te lezen krijgen hoeveel kwaad een foto kan veroorzaken.

Ophef op sociale media, vorige week, rond een beeld van een toeriste in Vietnam: ze had een zeester in het zand gefotografeerd. Meteen stroomden de reacties binnen, en die waren allesbehalve positief. “Heb je die zeesterren nu echt in het zand geduwd voor een foto? Ziek!”, klonk het, en ook “Ben je gek? Dit kan dodelijk zijn! Je hebt duidelijk geen respect voor de zee en de dieren”.

Wie verder zoekt op de hashtag #starfish (zeester in het Engels, red.) op Instagram vindt tientallen en zelfs honderden soortgelijke foto’s. Foto’s van mensen die poseren met zeesterren op hun lichaam of mensen die zeesterren op het strand leggen om te fotograferen.

Maar, zo zegt marinebioloog Christopher Mah aan de website News.com.au, wat veel mensen niet beseffen, is dat dergelijke zeedieren uit het water halen hun dood kan betekenen.

“Sommige soorten kunnen vrij lang overleven zonder in het water te zitten, andere gaan vrijwel meteen dood. De meeste zeesterren die je aan de kustlijn kunt vinden, kunnen waarschijnlijk enkele seconden tot vijf minuten uit het water overleven. Maar, wanneer je de dieren vijftien à zestig minuten uit het water haalt… dan krijgen ze stress en gaan ze dood. Vreselijk.”

De zeesterren op je lichaam leggen, is al helemaal geen goed idee. “In eerste instantie omdat ze zich met hun sterk klevende buisvoetjes kunnen vasthechten aan je lichaam. Als je de zeesterren dan lostrekt, kunnen ze te veel buisvoetjes verliezen. Daarnaast kunnen mensen ook bacteriën en chemicaliën van bijvoorbeeld zonnecrème doorgeven aan de dieren. En dat is schadelijk.”

Zijn besluit? “Het is belangrijk om te onthouden dat zeesterren dieren zijn en dat het beter is om ze gewoon in het water te laten. In het beste geval kan je er dus vanop een afstand naar kijken en van genieten zonder fysiek contact.”