Bocholt -

De schutterij van Nederweert heeft in Beek Bree het LDS gewonnen. In een spannende finale moesten eerst Dorne en daarna Manestraat Ophoven afhaken na een misser. Ook Bocholt, Opoeteren en Ellikom eindigden in de top tien. Na het OLS verhuist nu dus ook het LDS naar Nederlands Limburg.