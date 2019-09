Lommel - In Lutlommel zijn vrijdagnacht vier inbraken gepleegd in dezelfde wijk. In de Boomgaardstraat werden juwelen gestolen uit een huis, op de Weimortels namen dieven een fiets mee uit een tuinhuis. Twee huizen op de Konijnenpijp kregen inbrekers over de vloer. Bij de ene werden elektronica, juwelen en geld gestolen, bij de andere is de buit nog onbekend.