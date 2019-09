Yves Lampaert en Elia Viviani zorgen in één klap voor zeges nummer 66 en 67 voor Deceuninck-Quick Step

De overwinning in de vierde en laatste rit ging zaterdag naar de Italiaan Elia Viviani, een ploeggenoot van Lampaert. Die haalde het na 142,1 km van Hlohovec naar Senica in een sprint voor de Fransman Arnaud Démare (Groupama-FDJ) en de Noor Alexander Kristoff (UAE-Emirates).

In de eindstand heeft Lampaert een seconde voorsprong op Démare. Hij volgt op de erelijst de Fransman Julian Alaphilippe (ook Quick.Step) op. Lampaert is de eerste Belg die de Ronde van Slovakije wint.

Great! The European champion @eliaviviani and his @deceuninck_qst colleagues were really strong today in Senica ???? pic.twitter.com/ucLv80Xb6g

Congratulations to @yveslampaert, who wraps up the #TourofSlovakia GC in Senica and becomes the first ever Belgian rider to win the race! What a week it's been for #TheWolfpack!#No65in2019 #WayToRide

Photo: Photo Stancik pic.twitter.com/YZyzgoqwOl