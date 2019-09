Belgen hebben 173 miljard euro op buitenlandse rekeningen

De fiscus heeft voor het eerst zicht gekregen op het geld dat Belgen op buitenlandse rekeningen hebben staan. Dat berichten De Tijd en L’Echo zaterdag. Uit cijfers van minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD) blijkt dat de fiscus uit 87 landen liefst 1,385 miljoen gegevens heeft gekregen over het inkomstenjaar 2017.

De Belgen over wie info is binnengestroomd, bleken samen zowat 173,8 miljard euro op buitenlandse rekeningen te staan hebben. In welke landen de Belgen die 173 miljard euro hebben staan, mag de fiscus ...