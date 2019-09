Elise Mertens (WTA 24) heeft zich niet kunnen plaatsen voor de finale van het WTA-tornooi in het Japanse Osaka (hard/823.000 dollar). Ze verloor in de halve finale van thuisspeelster en eerste reekshoofd Naomi Osaka (WTA 4) - what’s in a name - met 6-4 en 6-1. De partij duurde precies een uur.