Diploma halen wordt moeilijker onder Jambon I

De Vlaamse regering in spe gaat zich strenger opstellen tegenover universiteitsstudenten. Wie te veel vakken uit zijn bachelorjaren meesleept, zal niet aan zijn master mogen beginnen. Bedoeling is ervoor te zorgen dat studenten sneller afstuderen. Maar verschillende rectoren waarschuwen om ook niet té streng te zijn.

Meer dan in andere landen doen studenten aan de universiteit of hogeschool er in Vlaanderen lang over om hun bachelor te behalen. Maar één op de drie slaagt erin dat op drie jaar te doen. Nog een derde ...