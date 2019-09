Geen strafvermindering voor tv-maker Eric Goens

Tv-maker Eric Goens heeft in een beroepsprocedure voor de correctionele rechtbank in Leuven geen strafvermindering gekregen voor een zware snelheidsovertreding. Goens werd op zondag 29 juli 2018 met zijn Audi Q7 betrapt aan 181 km/uur op de E40 in het Vlaams-Brabantse Bierbeek. Gecorrigeerd bedroeg zijn snelheid 170 km/uur. De politierechter legde hem een rijverbod op van 30 dagen en een geldboete van 480 euro. Het rijverbod was net als de geldboete deels met uitstel.