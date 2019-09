Hoe de bestorming van Area 51 een storm in een glas water werd

Het was een uit de hand gelopen grap op Facebook: maar liefst 2,1 miljoen mensen wilden vrijdag de Amerikaanse geheime luchtmachtbasis ‘Area 51’ in Nevada bestormen “om die aliens te zien”. Het Amerikaanse leger had geïnteresseerden gewaarschuwd dat het met scherp zou schieten op wie dat bizarre voornemen in de praktijk zou proberen te brengen, en had zich op het ergste voorbereid. Dat bleek niet echt nodig: vrijdagochtend verschenen aan de ingang van de legerbasis meer journalisten en cameraploegen dan enthousiastelingen.