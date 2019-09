Razvan Marin ruilde deze zomer voor maar liefst 12,5 miljoen euro Standard in voor Ajax, halve finalist in de Champions League. De 23-jarige Roemeen gold de voorbije jaren in Luik als absolute sterkhouder, maar verloor in Amsterdam al snel zijn basisplaats. “Net als mijn goede vriend Ianis Hagi bij Genk heb ik tijd nodig.”