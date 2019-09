Ham“Een schuchter jongetje dat niet mocht meedoen op de speelplaats.” Toneelregisseur Ivo van Hove was een buitenbeentje in Kwaadmechelen (Ham), het dorp waar hij opgroeide. Volgende week neemt hij de prestigieuze Johannes Vermeer-prijs in ontvangst, de Nederlandse staatsprijs voor de kunsten. Hoe kon het verlegen jongetje van weleer uitgroeien tot een van de meest gevraagde toneelregisseurs van het moment?