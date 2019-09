YUMA SUZUKI ontkent moeilijke aanpassing in Sint-Truiden

Met de trip naar Charleroi wacht Sint-Truiden een lastige verplaatsing. De laatste Truiense zege op Mambourg dateert al van 2005. In vergelijking met voorgaande jaren hebben de Kanaries er nu wel een stevig aanvallend wapen bij in de persoon van Yuma Suzuki (23). De Japanse aanwinst is na een lastige aanpassingsperiode klaar om potten te breken. “In de zestien voel ik mij op mijn best.”