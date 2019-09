Patrick Lefevere (64) die het volledig eens is met de WK-selectie van de bondscoach, dat is toch een beetje zoals sneeuw in de Sahara. Met Julian Alaphilippe en Remco Evenepoel heeft Lefevere alleszins twee renners die komende week wereldkampioen kunnen worden. “Voor hen is dat cashen, voor mij betalen.” Alle ogen op de ploegleider die altijd wel een scherpe mening heeft.