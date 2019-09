Kelly Pfaff ziet af voor ‘Dancing With The Stars’:“Ik sta vol blauwe plekken”

“Negen pleisters op de linkervoet, zes op de rechter, glamourgehalte nul!”, sakkert Kelly Pfaff (42), die zich in het zweet werkt voor ‘Dancing With The Stars’ op VIER. Maar haar noeste arbeid moet tot iets leiden: eindwinst. “Opgeven is een woord dat niet in mijn woordenboek staat”, zegt ze. “Dat peperden ze ons thuis vroeger vaak in.”