Het verkeerde “Ronaldo-effect”: Juventus leed vorig seizoen miljoenen verlies

De Italiaanse topclub Juventus heeft vrijdag een nettoverlies aangekondigd van 39 miljoen euro in het afgelopen seizoen, meer dan het dubbele van het voorgaande seizoen. Oorzaak is de transfer van Cristiano Ronaldo, die weegt op de financiën van de Turijnse club.

In het seizoen 2017-2018 liet Juve een verlies van 19,2 miljoen euro optekenen. De drie voorgaande jaren bleven de rekeningen van de traditieclub in het groen, met een uitschieter van 42 miljoen euro winst in 2016-2017.

In de zomer van 2018 ruilde Ronaldo Real Madrid voor de Oude Dame, een transfer waar 100 miljoen euro mee gemoeid was. Het jaarsalaris van de Portugese superster wordt geschat op 31 miljoen euro. Al snel na de toptransfer waarschuwden de Turijnse bestuursleden dat de komst van Ronaldo in eerste instantie zou wegen op de rekeningen van de club. Nadien zou het “Ronaldo-effect” zich gaan vertalen in een stijging van de inkomsten, of zo hoopte Juventus althans. De inkomsten zijn inderdaad in stijgende lijn, maar nog onvoldoende om de uitgaven te dekken. De omzet bedroeg afgelopen seizoen 621,5 miljoen euro, of 23% meer dan de 504,7 miljoen euro van het seizoen daarvoor.

De topclub kondigde vrijdag overigens een kapitaalverhoging tot 300 miljoen euro aan. Die moet een ontwikkelingsplan helpen ontplooien voor de periode 2019-2024, met als doel “de sportieve competitiviteit handhaven” en “de stijging van de operationele inkomsten en de zichtbaarheid van het merk Juventus op de internationale markt”.