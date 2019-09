Piepjong supertalent van FC Barcelona mag voor Spanje voetballen en krijgt lof van legende: “Hij maakt nu al het verschil”

De 16-jarige Ansu Fati kan voortaan dromen van een plaats in la Roja: het jeugdtalent van FC Barcelona heeft de Spaanse nationaliteit verkregen, zo kondigde de Spaanse overheid vrijdag aan.

Het kabinet van de socialistische premier Pedro Sanchez is ingegaan op het verzoek van de minister van Justitie om de Spaanse nationaliteit toe te kennen aan de aanvaller, die geboren is in Guinee-Bissau en al twee keer in vier matchen raak trof in La Liga. Fati ontvluchtte op zevenjarige leeftijd de armoede in zijn land en werd herenigd met zijn vader, die werk was gaan zoeken in Andalusië.

Zijn baltechniek werd al snel opgemerkt door scouts van La Masia, het prestigieuze opleidingscentrum van FC Barcelona. Hij werd er op tienjarige leeftijd ingelijfd. Sindsdien heeft Anssumane Fati al een resem records gebroken: in augustus werd hij de jongste speler ooit die scoorde voor Barça in La Liga. Dinsdag werd hij de jongste speler van de club ooit die aantrad in de Champions League.

De Spaanse bondscoach Robert Moreno haalde intussen al de loftrompet boven voor het piepjonge talent en prees zijn “verbluffend” debuut, na diens doelpunt en beslissende pass in de 5-2 zege tegen Valencia.

Ook Barcelona-legende Xavi was vol lof over Fati. “Hij is pas zestien jaar, maar hij maakt nu al het verschil met zijn persoonlijkheid. Als je ziet welke beslissingen hij neemt op het veld. Dat is een groot compliment”, aldus de intussen gestopte middenvelder bij Marca.