Limburg telt vandaag twee populaties muurhagedissen: aan het rangeerstation in Hasselt en aan het kasteel van Nieuwenhove. Deze zonneklopper doet het vooral in de provinciehoofdstad heel goed.

De spoorwegbedding is duidelijk de ideale habitat voor warmteminnende koudbloedigen. Nadat al duidelijk werd dat de Chinese prachtslang het goed doet in de buurt van het spoor, is ook de muurhagedis aan ...