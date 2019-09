Houthalen-Helchteren -

Wolvenkenners nemen de waarneming ernstig van een Houthalenaar die naar eigen zeggen oog in oog stond met een wolvenroedel. De man getuigde gisteren in het avondnieuws van TVL. Wolvenexpert, Frederik Thoelen gelooft de man op zijn woorden, maar het echte bewijsmateriaal ontbreekt. In tussen tijd beginnen wolvenkenners zich toch wat zorgen te maken over de situatie van wolvin Naya en haar welpen.