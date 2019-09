STVV moet in Charleroi Jamaicaans straatboefje met neus voor goals vrezen

Charleroi en spitsen. Het blijft knap hoe ze ze daar in het Zwarte Land blijven vinden en vervolgens met winst doorverkopen. Na een Iraniër (Rezaei) en een Nigeriaan (Osimhen) is het nu aan een Jamaicaan: Shamar Nicholson. De landgenoot van Leon Bailey scoorde al tegen KRC Genk en hoopt dat kunstje zaterdagavond tegen STVV te herhalen.

“Ik was geen gemakkelijk kind”, zei Shamar Nicholson eens in een interview met de krant Jamaican Gleaner. “Mijn moeder klaagde vaak over mij. Ik kom uit een groot gezin met veel halfbroers en halfzussen ...