Vijf kanonschoten voor 75 jaar bevrijding in Pelt

Pelt -

In het kader van 75 jaar bevrijding werd in verschillende Noord-Limburgse gemeenten stilgestaan bij de militaire operatie ‘Hurry On’ waarbij tussen 18 en 19 september 1944 in Sint-Huibrechts-Lille een extra Baileybrug werd gelegd over het Kanaal Bocholt-Herentals. Dit zou de elfde pantserdivisie de kans geven Noord-Limburg ten noorden van het kanaal en ten oosten van de hoofdas in Nederland te bevrijden van de Duitsers.